03.03 14:42 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с Дери перед общим собранием

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Во вторник, 3 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с лидером ШАС Арье Дери.Об этом сообщает новостной сайт Ynet.По данным издания, в течение 1,5 часов Нетаниягу и Дери обсуждали формирование следующего правительства и различные возможные сценарии его формирования на 1,5-часовой встрече в резиденции премьера.Около 15:00 лидеры партий правого блока, среди которых "Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора", "Ямина" – встретятся в Кнессете для обсуждения дальнейших действий.