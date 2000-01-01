03.03 14:42 MIGnews.com
Нетаниягу встретился с Дери перед общим собранием
Во вторник, 3 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с лидером ШАС Арье Дери.
Об этом сообщает новостной сайт Ynet.
По данным издания, в течение 1,5 часов Нетаниягу и Дери обсуждали формирование следующего правительства и различные возможные сценарии его формирования на 1,5-часовой встрече в резиденции премьера.
Около 15:00 лидеры партий правого блока, среди которых "Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора", "Ямина" – встретятся в Кнессете для обсуждения дальнейших действий.
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