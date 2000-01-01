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Депутаты Кахоль Лаван: Ликуд ничего не предлагал | Фото:03.03 13:55   MIGnews.com

Депутаты Кахоль Лаван: Ликуд ничего не предлагал

Депутат от "Кахоль Лаван" Йоаз Хендель прокомментировал слова советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу Йонатана Уриха по поводу переговоров о присоединении к "Ликуду".

Об этом сообщает The Times of Israel.

По его словам, представители "Ликуда" по этому поводу ни к нему, ни к его однопартийцу Цвике Хаузеру.

"К нам не обращались и не обратятся. Они знают, почему", – подчеркнул Хендель.

Депутат Омер Янкилевич также опровергла сообщения о возможном переходе в "Ликуд", отметив, что "этого никогда не произойдет".


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