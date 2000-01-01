03.03 13:33 MIGnews.com

Ликуд шантажирует Омер Янкилевич

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Израильские СМи публикуют слухи о том, что Ликуд ведет переговоры с депутатами оппозиционного блока, в надежде перетянуть их на свою сторону.Причиной является то, что на настоящий момент у Ликуда нет необходимого большинства, и он может рассчитывать на 59-60 мандатов, что недостаточно для формирования правительства.Газета Гаарец утверждает, что в центре этих усилий - приближенная к Бени Ганцу депутат Кнессета Омер Янкилевич. Ликуд якобы “шантажирует” ее и “угрожает опубликовать компрометирующую ее информацию” в случае, если она не перейдет на сторону правых.Эти сведения якобы содержатся в неопубликованных частях записи разговора стратегического советника Бени Ганца Исраэля Бахара с раввином Гаем Хура.Ликуд опроверг данную информацию, назвав ее “абсолютно фальшивой”.Сама Янкилевич, на прямой вопрос корреспондента 12-го канала Дафны Лиэль, перейдет ли она на сторону Ликуда заявила: “Никаких комментариев”. Это породило волну слухов о возможном дезертирстве Янкилевич, и поэтому депутат позднее заявила в интервью ynet: "Все это глупости, ничего подобного не случится".