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Ликуд шантажирует Омер Янкилевич 03.03 13:33   MIGnews.com

Ликуд шантажирует Омер Янкилевич

Израильские СМи публикуют слухи о том, что Ликуд ведет переговоры с депутатами оппозиционного блока, в надежде перетянуть их на свою сторону.

Причиной является то, что на настоящий момент у Ликуда нет необходимого большинства, и он может рассчитывать на 59-60 мандатов, что недостаточно для формирования правительства.

Газета Гаарец утверждает, что в центре этих усилий - приближенная к Бени Ганцу депутат Кнессета Омер Янкилевич. Ликуд якобы “шантажирует” ее и “угрожает опубликовать компрометирующую ее информацию” в случае, если она не перейдет на сторону правых.

Эти сведения якобы содержатся в неопубликованных частях записи разговора стратегического советника Бени Ганца Исраэля Бахара с раввином Гаем Хура.

Ликуд опроверг данную информацию, назвав ее “абсолютно фальшивой”.

Сама Янкилевич, на прямой вопрос корреспондента 12-го канала Дафны Лиэль, перейдет ли она на сторону Ликуда  заявила: “Никаких комментариев”. Это породило волну слухов о возможном дезертирстве Янкилевич, и поэтому депутат позднее заявила в интервью ynet: "Все это глупости, ничего подобного не случится".


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