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Ганц: у Нетаниягу по-прежнему нет большинства | Фото:03.03 13:37   MIGnews.com

Ганц: у Нетаниягу по-прежнему нет большинства

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу все еще не имеет большинства, чтобы сформировать правительство.

Такой комментарий во вторник дал председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц после того, как предварительные результаты голосования показали, что его партия занимает второе место, передает The Times of Israel.

"Результаты выборов постепенно становятся ясными – у Нетаниягу нет большинства. Ждите окончательных результатов. Мы будем уважать решение, принятое избирателями", – сказал он.

При подсчете около 90% бюллетеней "Ликуд" получила 29,35% голосов, что соответствует примерно 36 мандатам в Кнессете. "Кахоль Лаван" – 26,34% голосов, что составляет около 32 мандатов.


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