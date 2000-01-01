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Барак Равид: Бени Ганц добил левый лагерь 03.03 12:41   MIGnews.com

Барак Равид: Бени Ганц добил левый лагерь

Самый известный ненавистник Биньямина Нетаниягу в медиа, журналист 12-го канала Барак Равид прокомментировал результаты выборов и роль в них Бени Ганца.

Равид заявил: "Я думаю, что этим вечером Бени Ганц потерпел сокрушительное политическое поражение. Возможно , что речь идет о самом большом поражении лидера левых и центристов за последние десять лет. Если бы Кахоль Лаван был демократической партией, и если речь идет о реальных результатах - и у меня нет оснований сомневаться в том они драматически изменятся - сегодня вечером Бени Ганц должен уйти, освободить это место. Он не только проиграл эти выборы. Можно сказать, что он добил левый лагерь”.


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