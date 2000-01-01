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`Орли Леви-Абукасис может стать отличной главой Минздрава` | Фото:03.03 13:03   MIGnews.com

"Орли Леви-Абукасис может стать отличной главой Минздрава"

Орли Леви-Абукасис (Гешер) может стать отличным министром здравоохранения Израиля.

Об этом в интервью Ynet заявил министр иностранных дел Исраэль Кац 3 марта.

Глава МИД похвалил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и "Ликуд" за "отличную работу", обеспечившую победу на выборах. Он отметил, что проблему недостающих мандатов для правого блока в "Ликуде" планируют решить за счет других фракций, и Леви-Абукасис может оказаться в списке.

"Мы высоко ценим Орли, она может быть отличным министром здравоохранения", – сказал глава МИД.

Кац также добавил, что ротации с "Кахоль Лаван" о правительстве национального единства не будет, поскольку партия Ганца потеряла возможность.

Напомним, что ранее несколько представителей "Ликуда" сообщили, что необходимое большинство правому блоку можно добрать при помощи перебежчиков из другого политического лагеря.


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