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Захави Ацбани: Нетаниягу - волшебник 03.03 12:17   MIGnews.com

Захави Ацбани: Нетаниягу - волшебник

Известный израильский шоумен Зеев Захави, на протяжении многих лет ведущий программу Захави Ацбани прокомментировал победу Ликуда на выборах.

Ацбани, которого нельзя заподозрить в симпатиях к Нетаниягу и правым заявил, что в Израиле “будет создано криминальное правительство”. основанием для подобных заявлений является тот факт, что главы трех главных партий, сформирующих правительство - Биньямин Нетаниягу, Арье Дери и Яаков Лицман подозреваются в совершении уголовных преступлений. Нетаниягу уже предъявлены обвинения, и есть большая вероятность того, что обвинения в ближайшее время предъявят и Дери, и Лицману.

Захави подверг безжалостной критике “сонную” и “полумертвую” предвыборную кампанию Кахоль Лаван. После этого он констатировал: “Говорят, что Нетаниягу — волшебник, как представляется, так оно и есть. Это то, что нравится народу”.


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