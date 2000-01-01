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Либерман об условиях на которых он войдет в правительство 03.03 11:42   MIGnews.com

Либерман об условиях на которых он войдет в правительство

Лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман, в руках которого на протяжении последнего года находилась судьба  выборов и коалиции выступил с важным заявлением.

Либерман заявил: "Я хочу поблагодарить всех избирателей, выразивших доверие наш Дом - Израиль”.

Либерман подчеркнул, что сдержит обещание, данное перед выборами о том, что "четвертых выборов не будет": "На настоящий момент неясно, какое правительство будет сформировано, но для меня важно прояснить два пункта: 1. Новых выборов не будет. 2. мы не присоединимся ни к какому правительству,  во главе с Нетаниягу и с ШАС и Яадут А-Тора. Таким образом, Либерман хочет сформировать правительство без ультра-ортодоксальных партий, с Кахоль Лаван, с Ликудом без Нетаниягу, или с Нетаниягу в случае, если он не будет премьер-министром”.


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