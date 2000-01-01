03.03 10:55 MIGnews.com

Первые трещины в Кахоль Лаван

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Во время своей речи по итогам выборов лидер Кахоль Лаван Бени Ганц заявил, что не будет сидеть в одном правительстве с Биньямином Нетаниягу.В то же время депутат Кахоль Лаван Орит Фаркаш Ха Коэн заявила в интервью радио Галей ЦАХАЛ о том, что стоит “серьезно взвесить” перспективу создания правительства национального единства с Ликудом и Нетаниягу.Фаркаш Ха Коэн сказала: “Я не исключаю возможности правительства единства с Биньямином Нетаниягу”.Одновременно израильские СМИ сообщают о продолжающихся контактах между членами Ликуда и депутатами от левого блока, потерпевшего поражение. Ликуд рассчитывает на то, что ему удастся перетянуть на свою сторону нескольких депутатов Кахоль Лаван и, с меньшей долей вероятности, Гешер-Мерец-Авода.