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Города, в которых Ликуд получил более 60% 03.03 10:40   MIGnews.com

Города, в которых Ликуд получил более 60%

Портал ynet  сообщает, то в Димоне партия Ликуд получила 63% голосов, в то время как Кахоль Лаван - 12%.

Сходный результат - в Бейт Шеан. Ликуд получил 62,72%, ШАС  - 21% и Кахоль Лаван - 6,38%.

В то же время в Хайфе Кахоль  Лаван 34,13% за ним следует Ликуд с 25,86% и наш Дом - Израиль с 9,35%.

В Рамат-Гане 47,6% проголосовали за Кахоль Лаван, 42,9% - -за Ликуд. В Бат Яме Ликуд получил 44,19%, Кахоль Лаван - 22,17%, Наш Дом - Израиль - 9,35%.

Ликуд во многих городах улучшил свои результаты, по сравнению с прошлыми выборами, на 10 и более процентов.


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