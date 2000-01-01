03.03 10:26 MIGnews.com

Объединенный Список может получить 18 мандатов

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Согласно данным газеты Гаарец, на настоящий момент правый блок может рассчитывать на 58 мандатов.Ликуд получит 35 мандатов, Кахоль Лаван 32, Наш Дом - Израиль - 6, Объединенный Арабский список - 17, Гешер-Мерец- Авода - 7, ШАС - 9, Яадут А-Тора 8, Ямина - 6.По расчетам портала ynet Объединенный Арабский Список может получить 18 мандатов.В то же время подчеркивается, что подсчитана подавляющая часть бюллетеней в арабских городах, и после окончательно подсчета доля Объединенного Списка понизится.