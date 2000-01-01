Тамар Зандберг: дезертирство даже в голову не приходило
Член Кнессета Тамар Зандберг (Мерец) прокомментировала сообщения представителей "Ликуда" о перебежчиках из левого блока, которые должны примкнуть к правому.
В интервью радио "Галей ЦАХАЛ" она отметила, что такой ситуации не произойдет.
"Возможность дезертирства даже не приходит мне в голову. Это был бы явный шаг вопреки обещаниям и политическому обоснованию", – отметила она.
Отметим, что ранее о перебежчиках заявил советник Нетаниягу Йонатан Орих, а вторил ему глава фракции "Ликуд" в Кнессете Мики Зоар. Оба они утверждали, что правый блок сможет сформировать правительство именно благодаря представителям левого блока, которые решат присоединиться.