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Тамар Зандберг: дезертирство даже в голову не приходило | Фото:03.03 11:23   MIGnews.com

Тамар Зандберг: дезертирство даже в голову не приходило

Член Кнессета Тамар Зандберг (Мерец) прокомментировала сообщения представителей "Ликуда" о перебежчиках из левого блока, которые должны примкнуть к правому.

В интервью радио "Галей ЦАХАЛ" она отметила, что такой ситуации не произойдет.

"Возможность дезертирства даже не приходит мне в голову. Это был бы явный шаг вопреки обещаниям и политическому обоснованию", – отметила она.

Отметим, что ранее о перебежчиках заявил советник Нетаниягу Йонатан Орих, а вторил ему глава фракции "Ликуд" в Кнессете Мики Зоар. Оба они утверждали, что правый блок сможет сформировать правительство именно благодаря представителям левого блока, которые решат присоединиться.


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