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Выборы в Израиле: самая высокая явка за три раунда | Фото:03.03 00:15   MIGnews.com

Выборы в Израиле: самая высокая явка за три раунда

В понедельник, 2 марта явка избирателей на выборах в Кнессет составила 71%.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам подсчетов бюллетеней после закрытия участков.

Этот показатель – выше, чем в двух предыдущих турах. В апреле на участках было зарегистрировано 67,9%, в сентябре – 69,4%.

Более того, явка на нынешних выборах почти "догнала" выборы в 2015, когда пришли голосовать 71,8%.


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