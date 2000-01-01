03.03 00:15 MIGnews.com

Выборы в Израиле: самая высокая явка за три раунда

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В понедельник, 2 марта явка избирателей на выборах в Кнессет составила 71%.Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам подсчетов бюллетеней после закрытия участков.Этот показатель – выше, чем в двух предыдущих турах. В апреле на участках было зарегистрировано 67,9%, в сентябре – 69,4%.Более того, явка на нынешних выборах почти "догнала" выборы в 2015, когда пришли голосовать 71,8%.