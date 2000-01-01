02.12 09:41 MIGnews.com

Кахоль Лаван: мы несемся к выборам

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В израильской прессе продолжают комментировать коалиционные переговоры между Кахоль Лаван и Ликудом.Журналисты отмечают “некоторый прогресс” и “доброжелательную атмосферу” на переговорах. Тем не менее, шансы на создание правительства единства малы.Источник портала ynet в Кахоль Лаван заявил: "Мы несемся к выборам". Другой представитель той же партии заявил 12-му каналу израильского ТВ, что Ликуд “отказывается отказаться от блока 55 депутатов”.В официальном заявлении Кахоль Лаван говорится о том, что встречи были “дружескими”, но “противоречия между сторонами остаются глубокими”.В Ликуде, тем временем, во всем винят номера два в списке Кахоль Лаван, Яира Лапида: “Ликуд пошел на большие уступки, но Яир Лапид прилагает все свои усилия к тому, чтобы правительство единства не было создано. Если Лапид прекратит этот саботаж, появится реальная возможность предотвратить выборы и создать правительство”.Лапид тут же опроверг обвинения Ликуда. назвав их “ложью” и сообщив, что “Ликуд не пошел ни на какие уступки”.