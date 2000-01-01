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В Кахоль Лаван прекратили сбор подписей 02.12 08:47   MIGnews.com

В Кахоль Лаван прекратили сбор подписей

Аруц Шева сообщает, что партия Кахоль Лаван приостановила сбор подписей депутатов Кнессета в поддержку кандидатуры Бени Ганца в качестве человека, которому будет поручено формирование нового правительства.

Решение объясняется пониманием того, что Авигдор Либерман и его фракция Наш Дом - Израиль не поддержит ни кандидатуру Биньямина Нетаниягу, ни Бени Ганца, и поэтому ни один из них не будет в состоянии сформировать правительство.

Вчера, 1 декабря, Либерман заявил, что поддержит и Нетаниягу, и Ганца в случае, если те заявят о готовности сформировать правительство национального единства.

В Кахоль Лаван также полагают, что в случае, если Ганца поддержат представители арабских партий, это может навредить ей в грядущей предвыборной кампании.

В партии также обеспокоены перспективой того, что даже если Ганцу удастся собрать 61 подпись депутатов, ему снова не удастся сформировать правительство - и это ударит по репутации партии.


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