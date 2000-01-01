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`У Нетаниягу было 14 лет на объявление суверенитетов` 02.12 11:01   MIGnews.com

"У Нетаниягу было 14 лет на объявление суверенитетов"

Лидеры партии Кахоль Лаван безжалостно атаковали премьер-министра Биньямин Нетаниягу после того, как в газете Исраэль Ха Йом был опубликован материал о формуле ротации, предложенной вчера на коалиционных переговорах Ликудом.

Яир Лапид, номер два в списке Кахоль Лаван немедленно выпустил твит, в котором говорится: “... До тех пор, пока он не завершит аннексию… 14 лет он премьер-министр и тут ему приспичило завершать аннексию”.

Лапид добавил: "В мае 1996 года Биби победил Шимона Переса, набрав на  29 457 голос больше и стал премьер-министром. Перес ушел со сцены и не пикнув.  В сентябре 2019 Ганц победил Биби, набрав на 3759 голосов больше. И с этого момента Биби отказывается освободить кресло. По английски это называется бэд лузер".

Бывший министр обороны и бывший приближенный Нетаниягу Моше Яалон заявил: "Мы проснулись и узнали о новом спине Нетаниягу:  он ни с того ни с сего захотел еще 5 месяцев для того, чтобы распространить суверенитет на Иорданскую долину. Что ему мешало это сделать за более чем десятилетие у власти? Это можно сделать меньше чем за пять месяцев, правительством национального единства во главе с Бени Ганцем".

Между тем глава фракции Кахоль Лаван в Кнессете Ави Ниссенкорн утверждает, что вопреки ранее распространенным в прессе сообщениям, он продолжает собирать подписи в поддержку Ганца в качестве человека, которому поручат формировать правительство: “На настоящий момент у нас есть 44 подписи - наши, Аводы и Демократического лагеря. Мы работаем над тем. чтобы собрать 61 подпись, но это - маргинальная активность по сравнению с нашими усилиями сформировать правительство единства”.

Бывший заместитель ШАБАКа Арье Палман из движения “Командиры За Безопасность Израиля” заявил: “Безопасность Иорданской Долины - стратегическая необходимость.  то же время. односторонняя аннексия не только не принесет безопасности, но может послужить началом цепной реакции насилия, прекращению сотрудничества в сфере безопасности с Палестинской автономией, исчезновению перспектив политического урегулирования и причинит вред израильской обороне - и дома, и за границей”.

Палман добавил: “Статус Иорданской долины может быть определен исключительно в рамках постоянных соглашений с Палестинской автономией.  До того, как такие соглашение будут достигнуты, необходимо предпринять шаги, направленные на укрепление безопасности - такие, как возведение защитной стены, а не подрыв безопасности, путем односторонней  аннексии”.


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