02.12 10:14 MIGnews.com

Зачем Нетаниягу еще шесть месяцев

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Согласно сообщениям в израильской прессе, Ликуд предложил Кахоль Лаван сделку по созданию правительства национального единства, в рамках которой Биньямин Нетаниягу будет первым премьером в ходе ротации, и его каденция продлится 4-6 месяцев, после чего он освободит место и передаст бразды правления Бени Ганцу.Нетаниягу обещает покинуть пост “без трюков и проволочек”. Премьер-министр утверждает, что хочет остаться лидером из-за предстоящих в ближайшие месяцы "больших дипломатических изменений".Журналист газеты Исраэль Ха Йом Йехуда Шлезингер сообщает, что за желанием Нетаниягу остаться на посту премьера стоит главная цель - “завершить процесс распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину”.В ходе вчерашних переговоров представителей Ликуда и Кахоль Лаван обе стороны “выдвинули неприемлемые требования”, но в ходе дискуссии была “рождена формула ротации”, согласно которой Нетаниягу займет пост премьера первым, но останется на нем не более шести месяцев. После этого премьером полтора года будет Бени Ганц, и по истечении этого периода премьерство снова перейдет к Ликуду.Высокопоставленный представитель Ликуда заявил: “Премьер-министр понимает, что все это дело с бесконечными выборами - плохо для страны. Он думает, что в течение шести месяцев сможет осуществить важные шаги, распространяющие суверенитет на Иорданскую долину. Это - уникальный исторический акт, и премьер-министр хочет его возглавить. Это также и уникальная историческая ситуация, возможная благодаря нынешнему президенту Соединенных Штатов. В дополнение к этому премьер-министр понимает, что шанс на то, что его поддержит 61 депутат - немного”.Представитель Ликуда, однако, подчеркнул: “Несмотря на то, что Нетаниягу покинет офис премьера - он не уйдет из политической жизни. Он останется председателем Ликуда, и через полтора года вернется - закончив за это время юридический процесс. У Кахоль Лаван есть все причины сказать да, и очень странно, что они говорят нет. Нетаниягу продолжит шесть месяцев при любом раскладе, и только после этого у них появится шанс его заменить. Нет предложения лучше, чем это. Они могут и предотвратить выборы, и исполнить обещание своим избирателям - Ганц будет премьером в течение шести месяцев”.Чиновник Ликуда заявил: “За их противодействием подобному варианту не стоит ничего существенного. Они не думают о том, как сформировать правительство единства, вместо этого они заняты личными противоречиями в “кокпите” (четверка руководителей Кахоль Лаван). Лапид не готов ничего слушать. Он хочет идти на выборы и после них получить ротацию для себя”.