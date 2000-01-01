02.10 09:02 MIGnews.com

Кахоль Лаван: переговоры отменены чтобы унизить Нетаниягу

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Газета Исраэль Ха Йом сообщает о том, что целью неожиданного решения партии Кахоль Лаван об отказе от коалиционных переговоров было “унизить Нетаниягу” и “ввергнуть его в отчаяние”.Источники газеты в Кахоль Лаван говорят, что речь идет о “стратегическом решении”.Сановник в Кахоль Лаван заявил: “Нетаниягу не будет играть с нами в свои игры. Бени будет главой правительства. Нетаниягу должен слезть с дерева и уйти в отставку. Его время прошло”.Другой источник в Кахоль Лаван заявил: "С учетом того удивления, с которым в Ликуде было встречено наше решение прервать переговоры ясно, что речь шла об еще одном спине Нетаниягу. Мы в жизни не сядем рядом с Нетаниягу. Это - то, что мы обещали нашим избирателям, и в этой вежливой встрече с Нетаниягу нет никакой необходимости. Нетаниягу будет сидеть в тюрьме - а не с нами".Руководство партии довольно тем, что премьер первым получил мандат на формирование правительства. В Кахоль Лаван уверены в том, что у них есть лучшие шансы сформировать коалицию, чем у Нетаниягу. Партия полагает, что все другие политические силы будут находится под сильнейшим политическим прессингом и пойдут на уступки в ходе переговоров с тем, чтобы их потом не обвинили в подталкивании страны к третьим выборам подряд.В свою очередь в партии Ликуд выразили свое "ошеломление" решением своих оппонентов выйти из переговоров между Нетаниягу и Ганцем, а также отменить запланированные переговоры."Премьер-министр повторно взывает к ответственности Ганца, и настаивает на проведении запланированных встреч, во избежание проведения уже третьих выборов за год", - заявили в "Ликуде".