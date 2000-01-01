02.10 20:44 MIGnews.com

Правые отказались поддерживать Нетаниягу еще 21 день

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Израильская пресса сообщает о том, что Ликуд попросил лидеров правых фракций продлить поддержку политики единого правого блока во главе с Нетаниягу еще на 21 день - даже если переговоры о коалиции с Кахоль Лаван ни к чему не приведут.Соответствующий запрос был сделан от имени Ликуда министром Зеевом Элькиным на встрече лидеров фракций в офисе премьер-министра.ШАС, Яадут-А-Тора и Ямина отказали в подобного рода поддержке. Нетаниягу, между тем, не сдается. и завтра, 3 октября намерен провести переговоры с лидером НДИ Авигдором Либерманом.