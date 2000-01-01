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02.10 15:36   MIGnews.com

Либерман: мы предложим собственное решение до Йом Кипур

Израильские СМИ сообщают о том, что только что завершилось заседание фракции Наш Дом - Израиль. Ее лидер, депутат Кнессета Авигдор Либерман сообщил: Последнее, что нужно сегодня стране - это третий раунд выборов Как представляется, даже если третий раунд выборов будет организован, политическая карта значительно не изменится. И поэтому мы должны отложить в сторону эго и любые персональные мотивы и прийти к взвешенному решению”.

Либерман добавил: "Мы надеемся на прогресс в рамках двусторонних переговоров между Кахоль Лаван, но если до Йом Кипур не будет прорыва, Наш Дом - Израиль сделает собственное предложение обеим фракциям. После Йом Кипур мы начнем на высокой передаче формировать правительство".


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