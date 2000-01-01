Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу готов вернуть мандат 02.10 13:32   MIGnews.com

Нетаниягу готов вернуть мандат

Телеканал КАН сообщает о том, что утром 2 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу собрал лидеров правых и ультра-ортодоксальных фракций в Кнессете.

Нетаниягу попросил их о том, чтобы они, от имени 55 членов Кнессета поддержали его решение вернуть мандат на формирование правительства президенту.

Также сообщается о том, что возникли разногласия между Бени Ганцем и Яиром Лапидом. Ганц полагает, что в ситуации, когда правые выступают единым блоком из 55 депутатов, возможно позволить Нетаниягу правительство на условиях ротации - по крайней мере до того, момента, когда будет принято решение о вынесении против него обвинительных заключений.

Министр Ярив Левин, возглавляющий переговорную команду Ликуда заявил: “Лапид дергает за ниточки, Ганцу вовсе не по нраву эта политика тотального отторжения Нетаниягу”. Левин подчеркнул: "Если мы не увидим в ближайшее время желания вести переговоры - мандат будет возвращен очень быстро. Закон позволяет ему (Нетаниягу) занимать должность до вынесения приговора. Те, кто знаком с делами, знает, что речь идет не о нарушениях на уголовном уровне, максимально это - этические нарушения”. 


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:32
Четыре года российской военной базе в Сирии
14:11
ЦАХАЛ готовится к новой войне
13:30
«Умная стена» между Газой и Израилем
13:19
Прокурор по делу Ольмерта: в деле 4000 нет улик
13:11
Иран грозится запустить три спутника: что это значит
12:59
Опрос: больше половины израильтян против сделки Нетаниягу
12:41
Ирак обвиняет Израиль в авиаударах, почему сейчас?
12:12
Судан: дипломатических отношений с Израилем у нас нет
11:55
Трамп назвал госпереворотом запуск процедуры импичмента
11:44
Адвокаты Нетаниягу:  все три дела следует закрыть
11:25
"У Нетаниягу нет шанса на справедливый суд"
11:19
Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»
11:02
Министерство финансов готовится к третьим выборам 
10:50
Оппозиция Ирана: режим виновен в атаке на саудовские объекты
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus