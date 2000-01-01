02.10 13:32 MIGnews.com

Нетаниягу готов вернуть мандат

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Телеканал КАН сообщает о том, что утром 2 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу собрал лидеров правых и ультра-ортодоксальных фракций в Кнессете.Нетаниягу попросил их о том, чтобы они, от имени 55 членов Кнессета поддержали его решение вернуть мандат на формирование правительства президенту.Также сообщается о том, что возникли разногласия между Бени Ганцем и Яиром Лапидом. Ганц полагает, что в ситуации, когда правые выступают единым блоком из 55 депутатов, возможно позволить Нетаниягу правительство на условиях ротации - по крайней мере до того, момента, когда будет принято решение о вынесении против него обвинительных заключений.Министр Ярив Левин, возглавляющий переговорную команду Ликуда заявил: “Лапид дергает за ниточки, Ганцу вовсе не по нраву эта политика тотального отторжения Нетаниягу”. Левин подчеркнул: "Если мы не увидим в ближайшее время желания вести переговоры - мандат будет возвращен очень быстро. Закон позволяет ему (Нетаниягу) занимать должность до вынесения приговора. Те, кто знаком с делами, знает, что речь идет не о нарушениях на уголовном уровне, максимально это - этические нарушения”.