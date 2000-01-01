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Анегби: мы можем сформировать правительство с Кахоль Лаван 02.06 10:02   MIGnews.com

Анегби: мы можем сформировать правительство с Кахоль Лаван

Министр и член партии “Ликуд”, Цахи Анегби, в субботу вечером обратился с просьбой к лидеру партии “Кахоль Лаван”, Бени Ганцу, не дискредитировать премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Анегби пояснил это тем, что после выборов может быть сформирован единый блок.

В интервью 12-й каналу израильского ТВ Анегби подчеркнул, что они никогда не дискредитировали Бени Ганца. Также он добавил, что члены партии “Кахоль Лаван” совершили ошибку, когда отказались вступить в коалицию, возглавляемую Нетаниягу.

Анегби считает, что “они дисквалифицировали Биби, потому что думали, что это приведет к изменениям внутри “Ликуда””. Министр подчеркнул, что члены партии “Кахоль Лаван” так и не поняли душу Ликуда.

Он предложил Ганцу “нажать на кнопку и заявить о готовности сидеть в правительстве с Нетаниягу. “У нас будет единый блок с впечатляющими достижениями,” — заявил Анегби.

“Ликуд”, в свою очередь, сказал, что замечания министра Анегби — его личное мнение. Члены партии хотят создать правое правительство во главе с “Ликудом” под руководством Нетаниягу.


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