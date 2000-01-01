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Нетаниягу не простил Шакед 02.06 09:15   MIGnews.com

Нетаниягу не простил Шакед

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не собирается представлять министру юстиции Аелет шакед “гарантированного места” в предвыборном списке Ликуда, сообщает портал ynet.

Нетаниягу заявил высокопоставленным члена Ликуда, что подобный шаг потребует от него сократить испытательный срок для Шакед, которая даже не является членом партии. Он также будет вынужден внести ее кандидатуру в список без того, чтобы она участвовала в праймериз.

Источники в Ликуде утверждают, что Нетаниягу не забыл Шакед ее заявлений в декабре 2018 года. Тогда министр юстиции сказала, что “это будет последняя каденция Нетаниягу, он уже немолод и против него ведется много расследований”.

В последние дни несколько именитых сановников Ликуда поддержали идею включения Шакед в предвыборный список партии. Министр социальной защиты Хаим Кац заявил: “Шакед должна присоединиться, потому что она - ценный кадр и усилит электоральную базу Ликуда”.


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