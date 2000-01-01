02.06 10:11 MIGnews.com

Габай и Зандберг хотят объединения - но с разными партиями

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Израильские СМИ сообщают о том, что продолжаются неформальные контакты между партиями Авода и Мерец на предмет возможного объединения перед выборами в Кнессет.Госпожа Тамар Зандберг, лидер партии Мерец заявила: “Я призываю Мерец и Аводу идти на выборы вместе. Существует большое сходство между нашими двумя партиями, и публика нас поддержит”.Ави Габай также взывает к “единству”, но другого рода: “На этих выборах было пять партий от нашего лагеря. на следующих выборах должно быть три - иначе ничего не сработает. Авода должна объединится - или с Кахоль Лаван, или с Мерец. Ради того, чтобы изменить ситуацию, мы должны отменить эту идиотскую ротацию в Кахоль Лаван”.Представители Кахоль Лаван заявили, что речи объединении с Аводой не идет: “Бормотание об объединении с Аводой - нонсенс”.