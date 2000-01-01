02.06 08:25 MIGnews.com

Либерман: я не собираюсь воевать с Нетаниягу

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Лидер партии Наш Дом - Израиль дал интервью Дане Вайс в прайм-тайм 12-го канала израильского ТВ.Либерман ответил на обвинения премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что Либерман теперь - “левый”. Либерман сказал: “Нетаниягу у всех за спиной вел переговоры с левыми. Он вел переговоры с нами, а у нас за спиной - переговоры с Ави Габаем и Ициком Шмули. Еще до того как начали переговоры с нами, Натан Эшель прощупывал это направление. Мы вели переговоры с чистыми руками”.Либерман подчеркнул: “Я очень удовлетворен тем, что мы доказали - наше слова это слово, мы не отступаем от принципов и от наших обещаний”.На вопрос о том, видит ли он себя в роли премьера Либерман ответил: “Я вижу себя в качестве главы моей партии. Я должен добиться успеха, я никогда не говорил, что мечта о кресле премьера меня ослепляла. Мы сделаем все что сможем. Если нам удастся получить достаточно мандатов - мы обсудим такую возможность. Нужно быть реалистами”.Либерману в ходе интервью с Даяной Вайс на 12-м канале израильского ТВ был задан вопрос о том, как он комментирует намерение Ликуда “сокрушить” НДИ.Либерман ответил: “Я не намерен вести персональную кампанию против Нетаниягу. Я планирую вести кампанию по тем проблемам, которые важны для нас. У меня нет тут никаких личных проблем. Это не вендетта и я не свожу счеты. Все зависит от фундаментальных принципов правительства и от того, какие обязательства оно на себя берет”.Либерман также опроверг слухи о том, что он поддержал на муниципальных выборах в Иерусалиме кандидата ультраортодоксов Моше Леона: “НДИ не поддерживал Моше Леона. Он - мой личный друг, я думал, что было правильным ему помочь, но мы не заключали никаких сделок с харедим”.Либерман подчеркнул: Мы пошли к президенту и рекомендовали Нетаниягу. Мы не обещали при этом отказаться от всех наших принципов. Тот, кто голосовал в Кнессете за эвакуацию Газы - Нетаниягу, тот, кто извинялся перед Эрдоганом - Нетаниягу, тот , кто провалил закон о смертной казни для террористов - Нетаниягу, тот, кто отменил эвакуацию Хан аль-Ахмар - Нетаниягу”.Либерман подчеркнул: “Мы - определенно за правое правительство. Для меня не имеет значения, кто его возглавит. Но мы не согласимся на правительство ультраортодоксов. Мы - за Еврейское Государство, но мы - против государства галахи”.