02.06 08:03 MIGnews.com

"Кахлон и Габай продали свои ценности"

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Депутат Кнессета от Кахоль Лаван Меир Коэн обвинил лидеров партий Кулану и Авода в том, что они в ходе коалиционных переговоров “продали свои ценности”.Коэн также сказал: “Арье Дери не должен был возвращаться в политику. Я не буду сидеть с ним в одном правительстве, потому что мы уже сказали, что не будем сидеть с теми, кто отбывал наказание и получал взятки. Мы примем закон, согласно которому подобные личности потеряют право находиться в правительстве”.Еще один деятель Кахоль Лаван, Офер Шелах заявил: "Я верю в то, что Кахоль Лаван победит на выборах, Нетаниягу пойдет под суд еще до того. как будет сформировано правительство. Это предотвратит повторение того позора, свидетелями которого мы стали на протяжении последних недель".