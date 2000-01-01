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Воскресение Аводы: мятеж против Габая и союз с Мерец 02.06 07:13   MIGnews.com

Воскресение Аводы: мятеж против Габая и союз с Мерец

Израильские СМИ пишут о лихорадочной деятельности нескольких высших сановников партии Авода, направленных на ее “воскресением из мертвых” в преддверии надвигающихся выборов.

Депутаты от Аводы возбуждаются с каждым днем все больше и требуют немедленной отставки лидера партии Ави Габай и проведения праймериз. Инициаторами кампании против Габая называют депутатов Ицика Шмули, Став Шафир и Амира Переца.

Высокопоставленный чиновник в Аводе сказала корреспонденту портала ynet: “Партия расколется. Габай тянет время и причиняет ущерб Аводе, она обязана найти нового лидера, который поведет ее на выборы”.

Чиновник подчеркнул: “Габай окончательно добьет Аводу. Человек ведет себя так, будто у него 30 мандатов и продолжает возглавлять партию”.

Госпожа Став Шафир провозгласила: “Ави Габай должен уйти завтра утром и назначить праймериз. Я была шокирована и мне было больно видеть, как некоторые из моих друзей вступили в переговоры ради портфелей для самих себя: именно из-за такого публике отвратительна политика, и она бежит от нее, вместо того, чтобы присоединиться к борьбе за демократию”.

Глава фракции Авода в Кнессете Ицик Шмули заявил: “Партия Авода находится в глубочайшем кризисе за свою историю. несмотря на то, что некоторые были готовы присоединиться к правительству Нетаниягу в обмен на портфели, я горжусь моей твердостью, и я не собираюсь прикрывать Нетаниягу от криминального преследования”.

Депутат Амир Перец поддержал идею проведения выборов нового лидера партии. Он, однако, считает, что выборы должны быть проведены не среди всех членов партии а среди 3400 членов ее совета.


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