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Нетаниягу против создания единого блока с Ганцом 02.06 13:40   MIGnews.com

Нетаниягу против создания единого блока с Ганцом

Согласно официальному заявлению “Ликуда”, которое было оглашено в субботу вечером, премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен сформировать правое правительство, а не правительство национального единства с “Кахоль Лаван”, если он сформирует следующую коалицию после повторных выборов 17 сентября.

Партия опровергла заявление министра регионального сотрудничества "Ликуда" Цахи Анегби в программе "Встреча с прессой" на 12-м канале. Анегби призвал Ганца заявить о том, что он поддерживает идею единого блока. Анегби подчеркнул, что не сомневается в согласии со стороны Нетаниягу.

Сам Нетаниягу исключает “Кахоль Лаван” и левые партии. Он намекает на то, что не хочет формировать коалицию с “Наш Дом-Израиль”. Взаимные обвинения со стороны Нетаниягу и лидера партии, Авигдор Либерман, продолжаются в течение выходных. Последний в интервью “12-му каналу” пригрозил раскрыть компроментирующую информацию об Нетаниягу.

Поэтому выбор Нетаниягу в создании коалиции будет органичен партиями “ШАС”, “Яадут А-Тора” и союзом правых партий. Также есть информация о том, что он предложил партии “Авода” присоединиться к его коалиции. Ави Габбей, лидер партии “Авода”, заявил, что собирается баллотироваться либо с “Мерец”, либо с “Кахоль Лаван”.

Член партии “Кахоль Лаван”, Рам Бен Барак, в субботу на культурном мероприятии в Кфар-Сабе сделал следующее заявление. Он сказал, что получил от Нетаниягу предложение стать министром обороны, вице-премьер-министром и отвечать за переговоры с палестинцами. “Ликуд” заявил, что слова Бена Барака беспочвенны.


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