02.06 11:23 MIGnews.com

Беннет уйдет с поста лидера Ха Ямин Ха Хадаш в пользу Шакед

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильские СМИ сообщают о том, что руководство партии Ха Ямин Ха Хадаш рассматривает возможность того, что Нафтали Беннет уступит лидерство Аелет Шакед.Соответствующий вариант подготовки к предвыборной кампании обсуждался на встрече Беннета и Шакед в конце прошлой неделе.Оба политика отнеслись к этой идее положительно. Шакед понимает, что ей не удастся присоединиться к Ликуду и участвовать в в выборах в 22-й Кнессета вместе с этой партией. Два источника сообщили радио Галей ЦАХАЛ о том, что Беннет и Шакед пойдут вместе на выборы. Беннет пойдет вторым номером в списке Ха Ямин Ха Хадаш.Шакед дала понять Беннету, что ей трудно быть номером два в списке партии.Одновременно Беннет работает над объединением правых сил. На прошлой неделе он встретился с Моше Фейглиным. Два политика заявили, что они “не исключают возможности того, что пойдут на выборы вместе”.Ха Ямин Ха Хадаш издала заявление в котором говорится: “Аелет Шакед - талантливый и преуспевающий политик и мы желаем ей успеха в любой сфере и в любой партии, которую она выберет”.Между тем источники в Ликуде утверждают, что Нетаниягу не забыл Шакед ее заявлений в декабре 2018 годаПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не собирается представлять министру юстиции Аелет шакед “гарантированного места” в предвыборном списке Ликуда, сообщает портал ynet.Нетаниягу заявил высокопоставленным члена Ликуда, что подобный шаг потребует от него сократить испытательный срок для Шакед, которая даже не является членом партии. Он также будет вынужден внести ее кандидатуру в список без того, чтобы она участвовала в праймериз.Источники в Ликуде утверждают, что Нетаниягу не забыл Шакед ее заявлений в декабре 2018 года. Тогда министр юстиции сказала, что “это будет последняя каденция Нетаниягу, он уже немолод и против него ведется много расследований”.В последние дни несколько именитых сановников Ликуда поддержали идею включения Шакед в предвыборный список партии. Министр социальной защиты Хаим Кац заявил: “Шакед должна присоединиться, потому что она - ценный кадр и усилит электоральную базу Ликуда”.