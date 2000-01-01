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Яхимович: я сожалею о том, что поддержала Габая 02.06 11:15   MIGnews.com

Яхимович: я сожалею о том, что поддержала Габая

Бывший лидер оппозиции в Кнессете Шели Яхимович прокомментировала переговоры, прошедшие между представителями премьер-министра Биньямина Нетаняигу и верхушкой партии Аводы в день, предшествовавший роспуску 21-го Кнессета.

Выступая в эфире радио Решет Бет Яхимович заявила, что речь идет о “дурной сделке”, единственной целью которой было назначение Габая на пост министра финансов.

Яхимович сказала: "Прошли интенсивные и отвратительные переговоры, в которых речь шла только об одном - портфеле министра финансов для Ави Габая. Я извиняюсь, но у него нет морального авторитета для проведения подобных переговоров".

Яхимович добавила: “Я опечалена шокирующим состоянием, в котором оказалась моя партия. Последним гвоздем в гроб стали эти грязные переговоры, которые велись за спиной членов фракции. Теперь я понимаю, что правильно было поддержать кандидатуру Герцога на пост лидера партии, а не Габая”.


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