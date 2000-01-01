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`Если Вайнштейна назначили по просьбе НДИ, это - взятка` 02.06 10:51   MIGnews.com

"Если Вайнштейна назначили по просьбе НДИ, это - взятка"

В четверг экс-прокурор Авиа Алеф прокомментировал заявление Яира Нетаниягу о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу в 2009 году по требованию бывшего министра обороны Авигдора Либермана назначил юридического советника правительства Израиля, который освободил его от уголовных обвинений.

Накануне заявления сын Яир Нетаниягу написал в своем твиттере, что ключевым требованием Либермана во время переговоров о формировании правительства было назначение Йехуды Вайнштейна юридическим советником Израиля. Авиа Алеф, ведущая расследования по коррупции против экс-министра обороны, сказала, если обвинения верны, эти действия будут расцениваться как взяточничество.

После твита Нетаниягу младшего Вайнштейн сообщил газете “Гаарец”, что отвечать на “чепуху” — ниже его достоинства. Также он подчеркнул, что не знает сына премьер-министра, но у него сложилось впечатление, что “Нетаниягу знал времена и получше”.

Партия Либермана “Наш Дом-Израиль” заявила, что с 1999 года и по сегодняшний день ни разу не выдвигала требований относительно выбора юридического советника Израиля. Также они сказали, что “рекомендуют срочно привезти в штаб-квартиру “Ликуды” хорошо известного психиатра с опытом .”

Представитель семьи Нетаниягу также прокомментировал ситуацию. Он сказал, что в 2009 году Яир был школьником, который не вовлекался в политические вопросы. Он подчеркнул, что ответ Амоску Шокену, издателю газеты “Гаарец”, был основан на публичном диалоге в 2015 году.

Глава партии “Мерец”, Тамара Зандберг, попросила юридического советника, Авихая Мендельблита, начать расследование в отношении Либермана и Нетаниягу на оснований онлайн-показаний Яира.


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