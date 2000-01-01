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Ганц и Перец проголосовали и позвали израильтян на выборы | Фото:02.03 10:05   MIGnews.com

Ганц и Перец проголосовали и позвали израильтян на выборы

Абсолютно все израильтяне вне зависимости от политических предпочтений обязаны реализовать свое право голоса.

Об этом в понедельник, 2 марта, заявил лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, после того, как проголосовал в Рош ха-Аине.

"Я надеюсь, сегодняшний день ознаменует начало перемен. Нужно перестать лить друг на друга грязь, лгать, манипулировать и пора уже жить в мире. Я призываю всех прийти и проголосовать", - заявил Ганц.

В свою очередь лидер блока "Авода-Гешер-Мерец" Амир Перец уже тоже успел исполнить свой гражданский долг в родном для него городе Сдерот.

"Сегодня – момент истины. Сумасшедшая гонка политических блоков почти закончилась, и победа близка", - заявил Перец после того, как опустил бюллетень в урну для голосования.


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