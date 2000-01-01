02.03 09:44 MIGnews.com

Шакед: сторонники "Ямины" могут положить конец кризису

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Избиратели политической партии "Ямина" могут положить конец политическому тупику, в котором сейчас оказался Израиль, если массово придут в участки для голосования, чтобы исполнить свой гражданский долг.Об этом утром понедельника, 2 марта, заявила экс-министр юстиции Израиля, лидер партии "Ямина" Айелет Шакед, после того, как проголосовала за свою партию."Надеюсь, сегодня нас ждет успех, который в конце концов позволит положить конец политическому тупику, в котором оказался Израиль", - заявила Шакед возле избирательного участка, куда она прибыла в сопровождении сына и дочери.По ее словам, чтобы наверняка завершить политический кризис, приведший уже к третьим выборам за 12 месяцев, проголосовать должны абсолютно все сторонники "Ямины"."Некоторые люди пытаются навязать нам, что необходимости голосовать за "Ямину" – нет. Не слушайте их, чтобы выйти из тупика вы просто обязаны проголосовать за нас", - резюмировала Шакед.