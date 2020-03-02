02.03 23:40 MIGnews.com

Ганц: я продолжу бороться

תודה לאלפי הפעילים וללמעלה ממיליון המצביעים שבחרו כחול לבן. אמשיך להיאבק על הדרך למענכם. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 2, 2020

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал и дальше сражаться, прокомментировав первые результаты экзитполов.Соответствующее обращение к избирателям он обнародовал в Twitter вечером, 2 марта."Спасибо тысячам активистов и более миллиона избирателей, которые выбрали "Кахоль Лаван". Я буду продолжать бороться за наш путь ради вас", – отметил он.Депутат "Кахоль Лаван" Йоаз Хендель также отреагировал на экзитполы: "Мы все равно будем уважать результаты. Самая важная задача сейчас – вылечить израильское общество от ненависти".Так, по данным всех трех каналов израильского ТВ, "Ликуд" и правый блок получили 60 мандатов. По разным данным, "Кахоль Лаван" получает 32-33 мандата, в то время как партия Нетаниягу 36-37.