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Ганц: я продолжу бороться | Фото:02.03 23:40   MIGnews.com

Ганц: я продолжу бороться

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал и дальше сражаться, прокомментировав первые результаты экзитполов.

Соответствующее обращение к избирателям он обнародовал в Twitter вечером, 2 марта.

"Спасибо тысячам активистов и более миллиона избирателей, которые выбрали "Кахоль Лаван". Я буду продолжать бороться за наш путь ради вас", – отметил он.


Депутат "Кахоль Лаван" Йоаз Хендель также отреагировал на экзитполы: "Мы все равно будем уважать результаты. Самая важная задача сейчас – вылечить израильское общество от ненависти".

Так, по данным всех трех каналов израильского ТВ, "Ликуд" и правый блок получили 60 мандатов. По разным данным, "Кахоль Лаван" получает 32-33 мандата, в то время как партия Нетаниягу 36-37.


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