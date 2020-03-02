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В ПА уже закатили истерику из-за выборов в Израиле | Фото:02.03 23:25   MIGnews.com

В ПА уже закатили истерику из-за выборов в Израиле

Победа партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на нынешних выборах станет причиной дальнейшего насилия и конфликта с Палестинской автономией.

Об этом заявил официальный представитель ПА, главный переговорщик Саиб Эрекат в Twitter, отреагировав на первые экзитполы.

"Очевидно, что поселения, оккупация и апартеид выиграли выборы в Израиле. Кампания Нетаниягу была нацелена на продолжение оккупации и конфликта", – сказал Эрекат.

По его словам, победа Нетаниягу на выборах ознаменуется "продолжением насилия, экстремизма и хаоса".



В свою очередь, высокопоставленная представительница "Организации освобождения Палестины" (ООП) Ханан Ашрави опубликовала фотографию, на которой показаны разрушения на Западном берегу, подписав: "Независимо от того, кто победит на выборах, образ победы Израиля ясен".


Так, по данным всех трех каналов израильского ТВ, "Ликуд" и правый блок получили 60 мандатов.


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