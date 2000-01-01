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Либерман: мы не подвинемся ни на миллиметр 02.03 23:01   MIGnews.com

Либерман: мы не подвинемся ни на миллиметр

Авигдор Либерман стал первым лидером партии, обратившимся к избирателям после выборов.

Либерман поблагодарил всех своих избирателей и отметил “героические усилия” функционеров своей партии, “работавших в очень непростых условиях”.

Либерман заявил, что будет ждать фактических результатов выборов, и не будет делать никаких выводов на основании экзитполов.

Либерман заявил, что “не подвинется ни на миллиметр” и не отступит от своих требований. Он напомнил, что и в апреле у “блока харедим и машихистов Нетаниягу было 60 мандатов, и это ему ничего не дало. Он не смог создать правительство”.


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