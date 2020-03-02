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Кахоль Лаван: нужно предложить альтернативу Нетаниягу | Фото:02.03 23:06   MIGnews.com

Кахоль Лаван: нужно предложить альтернативу Нетаниягу

Сторонники и депутаты "Кахоль Лаван" были разочарованы первыми экзитполами, согласно которым "Ликуд" вырывается вперед.

О соответствующей реакции сообщает The Times of Israel.

"Главное чувство – разочарование. Главное разочарование состоит в том, что люди проигнорировали позорную кампанию "Ликуда" и три обвинительных заключения против Нетаниягу. Мы должны дождаться окончательных результатов", – сказал активист Наум Шварцберг.

Депутаты "Кахоль Лаван" пытаются все же не терять оптимизма, хотя результаты восприняли, как "настоящий удар".

"Никто не собирается терять надежду на лучшее будущее. Мы ждем конечных результатов. Нужно действовать, начиная с завтрашнего дня. Мы не должны входить в правительство единства и продолжать выдвигать альтернативу Нетаниягу, которая скажет израильской общественности, что есть другой путь", - сказал Офер Шелах.




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