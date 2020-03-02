В понедельник, 2 марта, после 22:00 сторонники партий, участвующих в выборах, замерли в ожиданиях.
Первые представленные израильскими телеканалами данные показали положительный результат для "Ликуда" и премьер-министра Биньямина Нетаниягу, передает The Times of Israel.
По данным издания, сотни сторонников ШАС в своей штаб-квартире в Иерусалиме с волнением наблюдали за результатами телевизионных опросов, согласно которым партия набирает 9 мандатов, а правый блок находится на грани победы в третьих по счету выборах с 60 местами.
Хорошие для Нетаниягу результаты встретили скандированием: "Биби, Биби, Биби!". Результаты НДИ еще больше вызвали ажиотаж среди сторонников ШАС, которые кричали: "Авигдор, иди домой!"
Тем временем сторонники "Ликуд" сначала сдержанно приняли первые результаты, однако с публикацией всех последующих горстка активистов оживилась. "Он великолепен, он великолепен", – начали кричать сторонники "Ликуд".
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац также прокомментировал первые результаты журналистам 13 канала.
"Огромное достижение для "Ликуда" и потрясающее выражение доверия к премьер-министру. Нетаниягу – выиграл, "Кахоль Лаван" – проиграли. Надо позвонить и пожелать премьеру удачи", – сказал он.