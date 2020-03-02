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Реакция на экзитпол: `Авигдор, иди домой` | Фото:02.03 22:31   MIGnews.com

Реакция на экзитпол: "Авигдор, иди домой"

В понедельник, 2 марта, после 22:00 сторонники партий, участвующих в выборах, замерли в ожиданиях.

Первые представленные израильскими телеканалами данные показали положительный результат для "Ликуда" и премьер-министра Биньямина Нетаниягу, передает The Times of Israel.

По данным издания, сотни сторонников ШАС в своей штаб-квартире в Иерусалиме с волнением наблюдали за результатами телевизионных опросов, согласно которым партия набирает 9 мандатов, а правый блок находится на грани победы в третьих по счету выборах с 60 местами.

Хорошие для Нетаниягу результаты встретили скандированием: "Биби, Биби, Биби!". Результаты НДИ еще больше вызвали ажиотаж среди сторонников ШАС, которые кричали: "Авигдор, иди домой!"

Тем временем сторонники "Ликуд" сначала сдержанно приняли первые результаты, однако с публикацией всех последующих горстка активистов оживилась. "Он великолепен, он великолепен", – начали кричать сторонники "Ликуд".

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац также прокомментировал первые результаты журналистам 13 канала.

"Огромное достижение для "Ликуда" и потрясающее выражение доверия к премьер-министру. Нетаниягу – выиграл, "Кахоль Лаван" – проиграли. Надо позвонить и пожелать премьеру удачи", – сказал он.



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