02.03 22:31 MIGnews.com

Реакция на экзитпол: "Авигдор, иди домой"

ישראל בוחרת | שר החוץ @Israel_katz התייחס לתוצאות המדגם: "הישג ענק לליכוד והבעת אמון עצומה בראש הממשלה @netanyahu . יש כאן הכרעה ברורה - נתניהו ניצח, כחול לבן הפסידו, @gantzbe צריך להרים טלפון ולאחל לראש הממשלה בהצלחה" pic.twitter.com/qLMCnBT2J3 — חדשות 13 (@newsisrael13) March 2, 2020

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В понедельник, 2 марта, после 22:00 сторонники партий, участвующих в выборах, замерли в ожиданиях.Первые представленные израильскими телеканалами данные показали положительный результат для "Ликуда" и премьер-министра Биньямина Нетаниягу, передает The Times of Israel.По данным издания, сотни сторонников ШАС в своей штаб-квартире в Иерусалиме с волнением наблюдали за результатами телевизионных опросов, согласно которым партия набирает 9 мандатов, а правый блок находится на грани победы в третьих по счету выборах с 60 местами.Хорошие для Нетаниягу результаты встретили скандированием: "Биби, Биби, Биби!". Результаты НДИ еще больше вызвали ажиотаж среди сторонников ШАС, которые кричали: "Авигдор, иди домой!"Тем временем сторонники "Ликуд" сначала сдержанно приняли первые результаты, однако с публикацией всех последующих горстка активистов оживилась. "Он великолепен, он великолепен", – начали кричать сторонники "Ликуд".Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац также прокомментировал первые результаты журналистам 13 канала."Огромное достижение для "Ликуда" и потрясающее выражение доверия к премьер-министру. Нетаниягу – выиграл, "Кахоль Лаван" – проиграли. Надо позвонить и пожелать премьеру удачи", – сказал он.