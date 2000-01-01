02.03 22:03 MIGnews.com

60 мандатов. Биньямин Нетаниягу - главный победитель выборов

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По данным всех трех каналов израильского ТВ, Ликуд и правый блок получили в результате выборов 60 мандатов.По данным КАН, Ликуд получил 36 мандатов. По данным 12-го канала - 37 мандатов. Также 37 мандатов у Ликуда по данным 13-го канала.По данным 11-го b 12-го каналов, Кахоль Лаван получает 33 мандата, по данным 13-го - 32.Объединенный Арабский Список получает 14 мандатов по данным 13-го и 12-го каналов, и 15 - по данным 11-го канала.ШАС, по данным всех каналов получил 9 мандатов.Разгромные результаты у Авода -Гешер-Мерец - по данным 11-го и 13-го каналов - 6 мандатов, по данным 12-го - 7.Яадут А-Тора получает 8 мандатов о данным 11-го и 13-го каналов, по данным 12-го - 7.Ямина получает о данным 13-го канала - 6 мандатов, по данным 12-го - 7, 13-го - 8.Наш Дом Израиль получает о данным 11-го и 12-го каналов - 6 мандатов, по данным 13-го - 8.Оцма Йехудит не преодолела избирательного барьера.