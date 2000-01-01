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В Кахоль Лаван и ШАС оценили шансы Ликуда | Фото:02.03 21:52   MIGnews.com

В Кахоль Лаван и ШАС оценили шансы Ликуда

По итогам выборов "Ликуд" наберет больше мандатов, чем "Кахоль Лаван", но недостаточно для формирования правительства.

Такое заявление в комментарии Times of Israel сделали источники из партии Бенни Ганца.

"Нашли избиратели просто не вышли, чтобы проголосовать", – прокомментировал представитель "Кахоль Лаван" ситуацию с явкой в Тель-Авиве.

Тем временем, глава ШАС Арье Дери сделал прогноз по поводу количества мандатов, которые получит после подсчета голосов "Ликуд".

"Биби Нетаниягу получит 37-38 мандатов. Но кое-что и за наш счет", – сказал он.


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