02.03 21:52 MIGnews.com
В Кахоль Лаван и ШАС оценили шансы Ликуда
По итогам выборов "Ликуд" наберет больше мандатов, чем "Кахоль Лаван", но недостаточно для формирования правительства.
Такое заявление в комментарии Times of Israel
сделали источники из партии Бенни Ганца.
"Нашли избиратели просто не вышли, чтобы проголосовать", – прокомментировал представитель "Кахоль Лаван" ситуацию с явкой в Тель-Авиве.
Тем временем, глава ШАС Арье Дери сделал прогноз по поводу количества мандатов, которые получит после подсчета голосов "Ликуд".
"Биби Нетаниягу получит 37-38 мандатов. Но кое-что и за наш счет", – сказал он.
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