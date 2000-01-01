02.03 21:23 MIGnews.com

"Ликуд движется к тотальной победе"

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Ситуация на избирательных участках 2 марта показала, что "Ликуд" может добавиться тотальной победы.Такое заявление сделал руководитель информационной предвыборной кампании "Ликуд" среди англоязычных избирателей Ави Хайман, передает The Times of Israel."У Израиля никогда не было лучшего лидера, чем премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Израиль никогда не имел лучшего друга в Белом доме, чем президента США Дональда Трампа", – сказал он.По словам Хаймана, атмосфера на избирательных участках в понедельник была весьма наэлектризованной."Послание премьер-министра к 300 тысячам ликудовцев, которые не голосовали на предыдуших выборах, было услышано, и, похоже, мы идем к тотальной победе", – добавил он.