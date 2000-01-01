02.03 21:04 MIGnews.com

Шакед: не волнуйтесь, Ликуд станет крупнейшей партией

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По итогам голосования на нынешних выборах в Кнессет партия "Ликуд" станет самой большой в Израиле.С таким заявлением во время видеообращения к избирателям выступила депутат Кнессета от "Ямина" Аелет Шакед."Правый блок пользуется поддержкой, но необходима еще более значительная явка, поскольку явка избирателей среди арабов высока. Наши данные свидетельствуют о том, что "Ликуд" станет самой большой партией. Это хорошо, "Ликуд" растет", – сказал Шакед.В связи с этим она попросила избирателей поддерживать партию "Ямина", поскольку она все еще недостаточно велика на политической арене Израиля."Не волнуйтесь. "Ликуд" значительно опережает "Кахоль Лаван", а наша партия нуждается в вашей поддержке. Правительство без "Ямины" не станет применять суверенитет. Только мы способны это осуществить", – добавила она.