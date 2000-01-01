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Шакед: Ликуд станет крупнейшей партией | Фото:02.03 21:04   MIGnews.com

Шакед: не волнуйтесь, Ликуд станет крупнейшей партией

По итогам голосования на нынешних выборах в Кнессет партия "Ликуд" станет самой большой в Израиле.

С таким заявлением во время видеообращения к избирателям выступила депутат Кнессета от "Ямина" Аелет Шакед.

"Правый блок пользуется поддержкой, но необходима еще более значительная явка, поскольку явка избирателей среди арабов высока. Наши данные свидетельствуют о том, что "Ликуд" станет самой большой партией. Это хорошо, "Ликуд" растет", – сказал Шакед.

В связи с этим она попросила избирателей поддерживать партию "Ямина", поскольку она все еще недостаточно велика на политической арене Израиля.

"Не волнуйтесь. "Ликуд" значительно опережает "Кахоль Лаван", а наша партия нуждается в вашей поддержке. Правительство без "Ямины" не станет применять суверенитет. Только мы способны это осуществить", – добавила она.


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