02.03 20:51 MIGnews.com

ЦИК отклонил претензию Бен-Гвира о мошенничестве Ликуда

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Вечером, 2 марта, Центральная избирательная комиссия отклонила петицию Итамара Бен-Гвира о том, что партия "Ликуд" распространяла фейковые SMS-сообщения по поводу "Оцма Йехудит".Председатель Центризбиркома, судья Нил Хендель обосновал свое решение тем, что в указанном заявлении отсутствуют доказательства.В частности, днем "Оцма Йехудит" подала срочную петицию против "Ликуда", представители которого якобы отправляли анонимные сообщения о выходе партии Бен-Гвира из гонки.Что примечательно, последние опросы показывали, что "Оцма Йехудит" не наберет достаточного количества голосов для прохождения в Кнессет 23-го созыва. Незадолго до выборов в партии Нетаниягу объявили, что устали убеждать Бен-Гвира отказаться от бесполезного участия в выборах.