02.03 20:33 MIGnews.com

"Кахоль Лаван не будет крупнейшей партией"

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Корреспондент 12-го канала Керен Марциано сообщает, что в штаб-квартире Кахоль Лаван “смирились” с мыслью о том, что они не будут крупнейшей партией после выборов, и теперь "готовятся к тому, чтобы не позволить Нетаниягу создать коалицию в 61 мандат".Марциано сообщает, что Кахоль Лаван навредила история с фирмой “Пятое Измерение”, во главе которой стоял Бени Ганц, и вероятность того, что альтернативное Нетаниягу правительство может быть создано только при поддержке арабских депутатов.Другой корреспондент 12-го канала, Дафна Лиэль сообщает, что “в Кахоль Лаван подозревают, что использовали весь свой потенциал уже в сентябре, и если явка избирателей повышается - у них не будет хороших результатов”.