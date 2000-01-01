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`Кахоль Лаван не будет крупнейшей партией` 02.03 20:33   MIGnews.com

"Кахоль Лаван не будет крупнейшей партией"

Корреспондент 12-го канала Керен Марциано сообщает, что в штаб-квартире Кахоль Лаван “смирились” с мыслью о том, что они не будут крупнейшей партией после выборов, и теперь "готовятся к тому, чтобы не позволить Нетаниягу создать коалицию в 61 мандат".

Марциано сообщает, что Кахоль Лаван навредила история с фирмой “Пятое Измерение”, во главе которой стоял Бени Ганц, и вероятность того, что альтернативное Нетаниягу правительство может быть создано только при поддержке арабских депутатов.

Другой корреспондент 12-го канала, Дафна Лиэль сообщает, что “в Кахоль Лаван подозревают, что использовали весь свой потенциал уже в сентябре, и если явка избирателей повышается - у них не будет хороших результатов”.


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