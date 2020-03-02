Выборы в Израиле: 4073 избирателя проголосовали на карантине
В понедельник, 2 марта, на специальных избирательных участках для тех, кто находится на домашнем карантине из-за опасений заразиться коронавирусом, проголосовали 4073 израильтянина.
Соответствующие данные распространила служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Всего в изоляции пребывают 5630 граждан.
Отметим, изначально предполагалось, что специальные участки будут открыты до 17:00.
ישראל בוחרת | בקלפיות המיוחדות שהוקמו עבור בעלי זכות הבחירה שצריכים לשהות בבידוד עקב החשש שנדבקו בקורונה, כבר הצביעו מאות בני אדם ומימשו את זכותם. קלפיות אלה מאוישות בחובשים ופראמדיקים ממוגנים של מד"א @liorveropic.twitter.com/6nKACeseCD