02.03 20:35 MIGnews.com

Выборы в Израиле: 4073 избирателя проголосовали на карантине

ישראל בוחרת | בקלפיות המיוחדות שהוקמו עבור בעלי זכות הבחירה שצריכים לשהות בבידוד עקב החשש שנדבקו בקורונה, כבר הצביעו מאות בני אדם ומימשו את זכותם. קלפיות אלה מאוישות בחובשים ופראמדיקים ממוגנים של מד"א @liorvero pic.twitter.com/6nKACeseCD — חדשות 13 (@newsisrael13) March 2, 2020

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В понедельник, 2 марта, на специальных избирательных участках для тех, кто находится на домашнем карантине из-за опасений заразиться коронавирусом, проголосовали 4073 израильтянина.Соответствующие данные распространила служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Всего в изоляции пребывают 5630 граждан.Отметим, изначально предполагалось, что специальные участки будут открыты до 17:00.Однако в очередях стояли сотни человек из-за медленного процесса голосования. Сложности возникли из-за длительных процедур безопасности. В связи с этим время голосования было продлено до 19:00.Тем временем, по данным ЦИК, нынешние выборы показали хорошую явку избирателей. Днем она даже стала самой высокой с 1991 года.