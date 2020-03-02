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Выборы в Израиле: 4073 избирателя проголосовали на карантине | Фото:02.03 20:35   MIGnews.com

Выборы в Израиле: 4073 избирателя проголосовали на карантине

В понедельник, 2 марта, на специальных избирательных участках для тех, кто находится на домашнем карантине из-за опасений заразиться коронавирусом, проголосовали 4073 израильтянина.

Соответствующие данные распространила служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Всего в изоляции пребывают 5630 граждан.

Отметим, изначально предполагалось, что специальные участки будут открыты до 17:00.


Однако в очередях стояли сотни человек из-за медленного процесса голосования. Сложности возникли из-за длительных процедур безопасности. В связи с этим время голосования было продлено до 19:00.

Тем временем, по данным ЦИК, нынешние выборы показали хорошую явку избирателей. Днем она даже стала самой высокой с 1991 года.


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