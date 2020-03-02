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ЦИК приказал Ликуду удалить смонтированный ролик с Ганцем | Фото:02.03 20:20   MIGnews.com

ЦИК приказал Ликуду удалить смонтированный ролик с Ганцем

Вечером, 2 марта, Центральная избирательная комиссия приказала партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу удалить отредактированное видео, наделавшее много шума.

Речь идет о ролике с Бенни Ганцем, который призывает не голосовать за "Кахоль Лаван".

Ранее представители партии подали петицию в ЦИК с просьбой повлиять на удаление фейкового видео, размещенного на странице премьера.

В свою очередь, Ганц выложил полную и не смонтированную версию ролика отметив, что у "Нетаниягу стресс, из-за которого он снова распространяет фейки". Что примечательно, отредактированное видео со страницы премьер-министра было удалено.




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