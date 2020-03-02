ЦИК приказал Ликуду удалить смонтированный ролик с Ганцем
Вечером, 2 марта, Центральная избирательная комиссия приказала партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу удалить отредактированное видео, наделавшее много шума.
Речь идет о ролике с Бенни Ганцем, который призывает не голосовать за "Кахоль Лаван".
Ранее представители партии подали петицию в ЦИК с просьбой повлиять на удаление фейкового видео, размещенного на странице премьера.
В свою очередь, Ганц выложил полную и не смонтированную версию ролика отметив, что у "Нетаниягу стресс, из-за которого он снова распространяет фейки". Что примечательно, отредактированное видео со страницы премьер-министра было удалено.
נתניהו בלחץ, אז הוא שוב מפיץ פייק ניוז עם סרטון ערוך ושקרי. זה הסרטון המלא ושם נאמר - לא נשים כחול לבן בקלפיות - נקבל בחירות רביעיות!