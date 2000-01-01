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Беннетт: Ликуд выиграет, а Нетаниягу будет нашим премьером | Фото:02.03 20:03   MIGnews.com

Беннет: Ликуд получит 37 мандатов

Партия "Ликуд" намерена получить 37 мандатов на нынешних выборах в Кнессет.

Такое заявление сделал председатель "Ямина" Нафтали Беннетт, отметив, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу с правым блоком получат достаточно мандатов для формирования правительства.

"По всем имеющимся у нас данным, "Ликуд" - очень силен – около 37 мандатов. Нетаниягу – следующий премьер-министр Израиля. Теперь голоса правых избирателей должны быть сосредоточены на поддержке партии "Ямина", – подчеркнул он.

Беннетт отметил, что любой голос, отданный за его партию, автоматически зачисляется в пользу Нетаниягу.

"В противном случае ему придется назначать Моше Яалона министром обороны и Яира Лапида министром юстиции. Вопрос в том, кто станет партнером Нетаниягу – Лапид, Ганц и Яалон, или Беннетт и Шакед? Итак, я обращаю внимание: все правые, которые хотят, чтобы премьер-министром был Нетаниягу, и мы находились в правительстве вместе с ним, проголосуйте осмысленно", – констатировал он.


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