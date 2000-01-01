"Результаты этих выборов будут самыми интересными"
Профессор Камиль Фухс, единственный специалист по статистике, решившийся публиковать опросы общественного мнения накануне третьих за год выборов, сделал сенсационные заявления в преддверии публикации экзит-поллов.
Фухс заявил: “Сегодняшние экзит-поллы будут самыми интересными из всех, которые мы когда-либо видели. На 18:00 уровень явки составил 56,3%. Ничего подобного не было с 1999 года. Мы вообще не ждали, что явка повысится в третьем раунде. Это будет ужасно интересно потому, что мы видим вещи, о которых мы не думали. Например, мы вообще не ждали, что явка повысится в третьем раунде. Мы думали, что люди - в апатии, что не придут голосовать, что есть коронавирус, и внезапно люди идут голосовать толпами, и поэтому они могут изменить те результаты, о которых мы знали из опросов общественного мнения”.
Фухс отказался прямо ответить на вопрос, будет ли известно уже сегодня ночью о том, удастся ли наконец создать правительство. Но он подчеркнул: Само собой разумеется. если мы увидим, что у правых есть возможность коалиции в 61 мандат, понятно, что возможно создать правительство. Но существует и множество других возможностей”