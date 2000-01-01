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Выборы: экзитполы могут удивить израильтян | Фото:02.03 19:11   MIGnews.com

Выборы: экзитполы могут удивить израильтян

Профессор Камиль Фухс, опросы которого публикует 13 канал, прогнозирует неожиданные результаты выборов.

Он считает, что экзитполы, которые представят в понедельник вечером, "будут одними из самых интересных, которые были когда-либо в Израиле," передает Тhe Times of Israel.

В частности, Фухс намекнул, что результаты могут сильно отличаться от предсказанных опросами, проводимыми до выборов. Команда профессора продолжает работать возле избирательных участков, опрашивая людей после голосования.

"Это будет чрезвычайно интересно. Мы сейчас наблюдаем за таким явлением, о котором даже и не думали. Мы считали, что люди равнодушны, что они не пойдут голосовать", – отметил Фухс, имея в виду высокую явку на этих выборах.


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