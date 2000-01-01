Аналитики рассказали, кому высокая явка предвещает победу
Нынешние выборы в Кнессет, в отличие от двух предыдущих, могут стать решающими, из-за чего Израилю не придется идти на четвертый тур.
К такому выводу пришли аналитики 12 канала, передает The Times of Israel.
В частности, журналисты Амит Сигал и Авив Бушинский считают, что "Ликуд", а не "Кахоль Лаван" покажет лучший результат на выборах.
Сигал отметил высокую явку среди избирателей. Он пояснил, что партия Бенни Ганца и ультраортодоксы полностью раскрыли свой потенциал на последних двух выборах. По его словам, рост числа избирателей на этот раз, вероятно, в основном происходит из "Ликуда".