02.03 18:50 MIGnews.com

Аналитики рассказали, кому высокая явка предвещает победу

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Нынешние выборы в Кнессет, в отличие от двух предыдущих, могут стать решающими, из-за чего Израилю не придется идти на четвертый тур.К такому выводу пришли аналитики 12 канала, передает The Times of Israel.В частности, журналисты Амит Сигал и Авив Бушинский считают, что "Ликуд", а не "Кахоль Лаван" покажет лучший результат на выборах.Сигал отметил высокую явку среди избирателей. Он пояснил, что партия Бенни Ганца и ультраортодоксы полностью раскрыли свой потенциал на последних двух выборах. По его словам, рост числа избирателей на этот раз, вероятно, в основном происходит из "Ликуда".